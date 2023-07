Barbie 2 si farà? Cosa sappiamo e perché non è possibile

Barbie di Greta Gerwig ha già conquistato tantissimi fan che non hanno perso tempo e già nel primo giorno di programmazione si sono fiondati nelle sale cinematografiche per godersi l'avventura di Barbie e Ken, interpretati da Margot Robbie e Ryan Gosling. Ma quali saranno i piani futuri? Ci sarà un sequel del film?

Al momento pensare ad un sequel di Barbie potrebbe essere prematuro ma le prime ore di programmazione del lungometraggio diretto da Greta Gerwig possono essere considerate un indizio sul risultato al botteghino del film interpretato e co-prodotto da Margot Robbie.



L'esordio di Barbie è epocale, con 2 milioni di euro d'incasso in Italia e 20 negli USA. Warner Bros. potrebbe essere ingolosita dalla produzione di altri capitoli sull'iconica bambola Mattel ma per il momento non ci sono conferme sull'intenzione di dare seguito al film di Gerwig. La stessa Margot Robbie si è dimostrata molto cauta sull'argomento:"Penso che si cada un po' in trappola se si cerca di impostare un primo film pianificando già anche dei sequel".



Robbie ha confermato che Barbie non è stato realizzato pensando ad un seguito. Ma l'ipotesi non è del tutto da scartare. Time sostiene che Mattel sarebbe entusiasta di proseguire il proprio fruttuoso legame con il grande schermo. Inoltre, nel mese di novembre del 2022 Greta Gerwig non aveva nascosto il proprio entusiasmo all'idea di lavorare ad altri film di Barbie.



Nel frattempo potete correre al cinema a vedere il primo film e leggervi la nostra recensione di Barbie.