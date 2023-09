Barbie 2, cosa potrebbe raccontare il sequel?

L'avventura di Barbie è giunta al termine in un modo abbastanza autoconclusivo... Ma forse non troppo! Se il bisogno di un sequel del film di Greta Gerwig non è impellente come sarebbe stato nel caso di un finale aperto, la curiosità ci impone comunque di chiederci in che modo potrebbe proseguire l'avventura dell'ormai ex-Barbie Stereotipo.

Chi ha visto il film sa di cosa parliamo: la Barbie interpretata da Margot Robbie ha ritrovato sé stessa solo uscendo da Barbieland e immergendosi nel mondo reale, cambiando il suo nome in Barbara Handler e decidendo di affrontare pro e contro della vita di tutto i giorni (sì, anche le visite dal ginecologo).

Mentre attendiamo l'arrivo di Barbie in versione digitale, proviamo dunque a immaginare cosa potrebbe accadere dopo: le avventure della nostra ex-bambola perfetta nel nostro mondo nascondono sicuramente delle insidie, e non sarebbe male in effetti, dopo aver visto (le) Barbie sconfiggere quel patriarcato decisamente embrionale abbozzato dai Ken a Barbieland, seguire la neonata Barbara nel suo interfacciarsi con una forma decisamente più evoluta, sottile e incancrenita dello stesso.

Cosa succederebbe a quel punto? Barbara riuscirebbe a cambiare le cose, magari con l'aiuto delle sue amiche rimaste a Barbieland? O soccomberebbe a una società troppo più grande di lei per poter accettare un reale cambiamento? Diteci la vostra nei commenti! Da Warner Bros., intanto, arrivano enormi attestati di stima per Greta Gerwig e per il suo lavoro: le premesse per continuare insieme, insomma, ci sono tutte.