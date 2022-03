Barbia, Alexandra Shipp si unisce al cast del film di Greta Gerwig!

Continua a prendere forma questo Barbie, il film con il quale Greta Gerwig si pone l'ambizioso obbiettivo di raccontare sul grande schermo, contando anche sull'ausilio della sceneggiatura scritta dal marito Noah Baumbatch, la storia della più famosa e amata delle bambole: proprio in queste ore, infatti, un nome nuovo si è aggiunto al cast.

Dopo l'addio di Amy Schumer a Barbie, dunque, è Alexandra Shipp ad annunciare il suo ingresso in un cast che comprende già nomi come Margot Robbie, Ryan Gosling e Simu Liu: Shipp è nota in quel di Hollywood principalmente per il ruolo di Tempesta nella saga di X-Men, ricoperto per l'ultima volta nel 2019 in occasione di X-Men: Dark Phoenix, ma recentemente si è fatta notare anche grazie alla splendida interpretazione offerta nell'ottimo Tick, Tick... Boom! di Lin-Manuel Miranda.

Non è ancora chiaro, naturalmente, il ruolo per il quale Shipp sarà chiamata in causa: cast a parte, i dettagli sull'opera di Greta Gerwig sono attualmente tenuti sotto chiave da Warner Bros., che solo a tempo debito rivelerà quindi trama del film e ruoli degli altri protagonisti (noto, ad oggi, è ovviamente solo quello di Margot Robbie).

Cosa ve ne pare? Che aspettative avete per questa nuova opera della regista di Lady Bird e Piccole Donne? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, in che modo Margot Robbie si sta preparando al ruolo di Barbie.