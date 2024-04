Il Barbenheimer è finito: Ryan Gosling dice addio a Ken con una cover di Taylor Swift!

Il Barbenheimer ci ha accompagnato e divertito per più di un anno (se teniamo in considerazione anche tutte le voci che si sono susseguite prima dell'uscita in sala di Barbie e Oppenheimer), ma ora è il momento di andare avanti: lo sanno bene anche i protagonisti del fenomeno, come dimostrato da Ryan Gosling ed Emily Blunt.

Nei giorni della polemica tra Shakira e Barbie, Gosling è infatti intervenuto all'SNL annunciando: "Io e Ken ci siamo lasciati. Siamo andati troppo in là, è finita". E quale modo migliore di affrontare con una rottura se non con uno dei grandi successi dell'esperta per eccellenza sull'argomento? Stiamo parlando, ovviamente, di Taylor Swift.

Coadiuvato da una inizialmente riluttante Emily Blunt (co-star di Gosling in The Fall Guy, che i due attori erano lì per promuovere), la star di Barbie si è infatti lanciata in una spericolata cover di All Too Well della cantautrice in questo momento in giro per il mondo con il suo colossale Eras Tour, cambiando ovviamente le parole in modo che la canzone risultasse un addio al Ken di Gosling e alla Kitty di Blunt. Siamo, insomma, finalmente pronti a voltare pagina? Noi non ne saremmo così sicuri! Noi, in ogni caso, vi lasciamo qui una splendida cover di I'm Just Ken cantata... Da Gerry Scotti!

La Città Incantata (Steelbook Blu-ray DVD) è uno dei più venduti oggi su