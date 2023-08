Barbenheimer, il film ora esiste davvero: bambole assassine costruiscono la bomba

Il film di Barbenheimer esiste davvero: il fenomeno dell'estate, il meme nato dalla 'rivalità' di Barbie e Oppenheimer, diventerà un vero film con una trama tutta da ridere.

Come segnalato da JoBlo, il film di Barbenheimer racconterà la storia di un gruppo di bambole assassine che inizia a costruire una bomba atomica, un perfetto e inquietante mix tra Barbie di Greta Gerwig con Margot Robbie e Oppenheimer di Christopher Nolan con Cillian Murphy. Secondo la sinossi ufficiale: "Nel profondo di Dollsville, un gruppo di bambole annoiate - guidate dal brillante dottor Barbenheimer - iniziano a costruire una bomba atomica. La loro missione? Abbattere il patriarcato una volta per tutte! E mentre la battaglia tra i sessi si intensifica, Barbenheimer e il suo stuolo di bellezze troveranno commedia, dramma, azione e Armageddon: tutto esploderà nell'ultimo folle film fantasy di Full Moon, 'Barbenheimer!'"

Il film, prodotto dalla società di produzione Full Moon della famiglia B-movie Charles Band, è attualmente previsto per l'uscita nel Natale 2023. Il titolo fa riferimento al fenomeno "Barbenheimer", termine coniato in vista delle due uscite cinematografiche di Barbie e Oppenheimer, negli Stati Uniti usciti lo stesso giorno - il 21 luglio scorso - per proporre agli spettatori un'improbabile 'double-bill' rivelatasi una mossa commerciale senza precedenti in grado di spingere a box office incredibili entrambi i titoli.

Ovviamente vi terremo aggiornati sullo sviluppo del film di Barbenheimer e non mancheremo di segnalarvi nuove chicche legate al film più esplosivo della prossima stagione natalizia.