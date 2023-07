Barbenheimer, come vestirsi per la doppia visione? Ecco il look perfetto!

Il weekend appena trascorso è stato denominato Barbenheimer negli USA per l'uscita contemporanea di due film attesissimi come Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan. Per svicolare da una scelta a senso unico è nato il Barbenheimer, che si concretizza nell'esperienza di vedere entrambi i film nello stesso giorno.

Tuttavia, le diverse sfumature cromatiche dei film, che passano dai toni accesi total pink di Barbie al bianco e nero e ai colori scuri di Oppenheimer hanno creato un altro dilemma agli spettatori. Quale outfit scegliere per l'occasione?



A questo dubbio viene in 'soccorso' Rolling Stone, che in un video sui social mostra una fan che dopo aver indossato un abito scuro per Oppenheimer, si volta e si toglie istantaneamente il vestito mostrando un secondo outfit rosa sotto l'abbigliamento precedente in occasione della visione di Barbie. Siete d'accordo con questa soluzione? Quale look sceglierete per il Barbenheimer al cinema?

Un esordio da record per Barbie, il nuovo film di Greta Gerwig che racconta la storia di Barbie (Margot Robbie) che vive serenamente a Barbieland e un giorno scopre di non essere perfetta. A quel punto è costretta a partire alla volta del mondo reale per cercare quella felicità che sembra ormai perduta. Nel cast del film anche Ryan Gosling, Will Ferrell, America Ferrera ed Emma Mackey.

Prima di andare a vedere il film al cinema potete recuperare la nostra recensione di Barbie, uscito nelle sale il 20 luglio.