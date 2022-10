Barbarian, Stephen King consiglia l'horror su Disney+:'È grandioso!'

La passione di Stephen King per l'horror è risaputa, non solo per il suo incredibile lavoro in campo letterario, ma anche per il suo interesse nei confronti di altre forme espressive che raccontino storie dell'orrore. Nelle ultime ore King è intervenuto su Twitter per consigliare un nuovo film horror ai propri follower.

King l'ha definito uno dei migliori horror dell'anno e ha dichiarato di essere rimasto sbalordito dalla brillantezza del lungometraggio. A settembre Stephen King elogiò l'horror Smile, e la performance di Sosie Bacon.



Barbarian rappresenta il debutto alla regia di Zach Cregger. Un successo a sorpresa davvero straordinario per un'opera prima, considerando che Barbarian ha incassato 42,3 milioni di dollari al botteghino partendo da un budget di soli 4,5 milioni.



Il film racconta la storia di una giovane donna che si reca a Detroit per un colloquio di lavoro e decide di prendere un appartamento in affitto. Tuttavia, giungendo all'abitazione a tarda sera, la donna scopre che la casa era già stata prenotata e uno strano individuo è già al suo interno.



Nel cast del film la star di IT, Bill Skarsgård, Georgina Campbell, Zach Cregger, Justin Long, Sara Paxton e Kate Bosworth.

Se la descrizione del film vi ha incuriosito ecco il trailer di Barbarian, film disponibile nella libreria di Disney+ dallo scorso 26 ottobre.