Barbarian, il nuovo film del regista sarà 'Magnolia horror': contratto senza precedenti!

Qualche mese fa vi avevamo caldamente consigliato Barbarian, originale horror scritto e diretto da Zach Gregger in Italia arrivato direttamente su Disney Plus, e il successo ottenuto da quel film in questi giorni ha dato il là ad una vera e propria guerra di offerte a Hollywood.

Il progetto, intitolato al momento Weapons, è stato messo in vendita solo lunedì, e secondo quanto riportato dal The Hollywood Reporter è andato 'letteralmente a ruba' dopo che le offerte - da capogiro, neanche a dirlo - per assicurarsene i diritti hanno iniziate a spuntare già durante la settimana scorsa, e perfino a scatola chiusa senza aver letto la sceneggiatura. A quanto pare, diversi contratti a otto cifre sarebbero stati recapitati a Cregger, coi cellulari dei suoi agenti che non hanno smesso di squillare per giorni: tantissimi produttori hanno chiamato per essere coinvolti nel progetto prima che la sceneggiatura fosse messa sul mercato.

Alla fine, il film è stato venduto a New Line, poche ore dopo che la vendita si è ufficialmente aperta la mattina del 22 gennaio. Si tratta di un accordo quasi senza precedenti, soprattutto per un regista con essenzialmente un solo film al suo attivo. Questo perché, a parte i soldi - otto cifre per scrivere e dirigere, con un budget che sarà il doppio di quello di Barbarian - il contratto prevede 'luce verde' garantita e immediata, il final cut in mano del regista, pieno controllo creativo e, naturalmente, la garanzia di un'uscita nelle sale. "Zach ha dimostrato con Barbarian di essere in grado di creare un'esperienza teatrale viscerale per il pubblico e che sa controllare ogni strumento del lavoro del regista", ha dichiarato il presidente e CCO di New Line, Richard Brener, in una dichiarazione. “Non potremmo essere più felici della sua decisione di fare di New Line la casa del suo prossimo film, e speriamo che sia il primo di molti venire."

I dettagli della trama di Weapons vengono ovviamente tenuti nascosti, ma il progetto è descritto come un'epopea interconnessa, "un Magnolia in chiave horror", riferimento all'epocale capolavoro del 1999 firmato da Paul Thomas Anderson.

Per altre letture, vi segnaliamo che anche Stephen King vi consiglia di recuperare Barbarian.