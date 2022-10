Barbarian: su Disney+ sta per arrivare uno degli horror dell'anno, guardate il trailer

A sorpresa Disney Plus si sta dimostrando sempre di più il servizio streaming degli horror da non perdere: esattamente un anno dopo The Night House di David Bruckner, infatti, gli abbonati potranno scoprire in esclusiva Barbarian, uno dei migliori film dell'orrore del 2022.

Presentato in anteprima mondiale al San Diego Comic-Con il 22 luglio 2022 e distribuito negli Stati Uniti il 9 settembre 2022 dalla 20th Century Studios, il film è scritto e diretto da Zach Cregger, con Arnon Milchan, Roy Lee, Raphael Margules e JD Lifshitz alla produzione e un cast formato da da Georgina Campbell, Justin Long e Bill Skarsgård.

La storia è quella di una giovane donna che, in viaggio verso Detroit per un colloquio di lavoro, prenota una casa in affitto. Arrivata in tarda serata scopre che la casa è stata prenotata due volte e uno strano uomo è già li: contro ogni buonsenso, decide comunque di passare la notte nell'abitazione, ma molto presto scoprirà che c'è molto più da temere che un ospite inatteso.

Barbarian ha ricevuto il plauso della critica e come biglietto da visita può vantare un ottimo punteggio del 92% sul famoso aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, oltre ad una votazione di 79 su 100 sul portale Metacritic. In poche settimane è diventato anche uno dei maggiori successi al box office del 2022, riuscendo ad incassare la bellezza di $40 milioni in tutto il mondo contro un budget di appena $4 milioni e pochissimo marketing.

Per un altro horror sui generis da guardare su Disney Plus, vi ricordiamo Licantropus di Michael Giacchino, la prima produzione 'Speciale' dei Marvel Studios distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand.