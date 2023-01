Barbarella, Jane Fonda sul remake con Sydney Sweeney: 'Sono preoccupata'

Lo scorso ottobre vi abbiamo rivelato che la star di Euphoria Sydeney Sweeney sarà Barbarella in una nuova pellicola Sony basata sul celebre personaggio dei fumetti.

Reso popolare dall'interpretazione di Jane Fonda, che fu protagonista di un primo adattamento cinematografico uscito originariamente nel 1968, il film è basato sulla leggendaria serie di fumetti francese di Jean-Claude Forest. Diretto da Roger Vadim, racconta la storia di un'astronauta del 41° secolo che si propone di trovare e fermare lo scienziato malvagio Durand Durand, il cui raggio positronico minaccia di riportare il male nella galassia.

Ebbene, recentemente la protagonista del film del 1968 ha parlato di questo nuovo progetto con The Hollywood Reporter: "Cerco di non [pensarci]", ha rivelato Fonda. "Perché mi preoccupo per quello che sarà. Avevo un'idea che [il produttore originale] Dino De Laurentiis, se fosse ancora in vita, non avrebbe mai ascoltato. Ma sarebbe potuto diventare un film davvero femminista".

"Sono davvero entusiasta del progetto, si tratta di un personaggio così iconico e divertente", ha dichiarato Sydney Sweeney in una recente intervista ai microfoni di Entertainment Tonight. Gli addetti ai lavori fanno sapere che il remake è ancora in fase di sviluppo e al momento non ha ottenuto né uno sceneggiatore né un regista, ma pare che la Sweeney assumerà anche il ruolo di produttore esecutivo.