Barbara Shelley, addio alla star di Dracula e Doctor Who: aveva lavorato con Totò

La star britannica del cinema horror, Barbara Shelley, è scomparsa all'età di 88 anni dopo aver contratto il COVID-19. La notizia della morte dell'attrice è stata ufficializzata dal suo agente Thomas Bowington alla stampa, specificando che l'attrice ha trascorso due settimane in ospedale prima di Natale a causa del Coronavirus.

Secondo l'agente 'è molto probabile che il COVID comparirà sul certificato di morte' della star. Barbara Shelley era molto conosciuta per i suoi ruoli nei classici horror prodotti dalla Hammer Film Productions come Il villaggio dei dannati, Lo sguardo che uccide e Dracula, principe delle tenebre, al fianco di Christopher Lee.



Grazie a quest'ultimo film, Barbara Shelley ha contribuito a lanciare le produzioni Hammer Horror nell'immaginario popolare, diventando nota come 'Queen of Hammer'.

Nel 1984, Barbara Shelley si unì al cast della ventunesima stagione della serie fantascientifica cult Doctor Who, interpretando il ruolo di Sorasta nel serial 'Planet of Fire'. Il collega Nicola Bryant l'ha ricordata con un tweet poche ore fa:"Molto triste sentire della scomparsa di Barbara Shelley. Una persona cara e un'attrice di talento. Quando abbiamo lavorato insieme in Planet of Fire è stata così gentile con me. Mi ha dato una civetta, ancora in mio possesso, e qualche buon consiglio".

Barbara Shelley lavorò anche in Italia, recitando in due pellicole con Totò, intitolati Totò: Destinazione Piovarolo e Totò, Peppino e i fuorilegge.



Ieri è stata diffusa anche la notizia della scomparsa di Tanya Roberts, tuttavia nelle ultime ore è arrivata la smentita della morte dell'ex Bond Girl da parte dell'ospedale di Los Angeles.