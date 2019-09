Barbara e A Beloved Wife in concorso al Festival di Tokyo, The Irishman chiuderà l'evento

E' Variety a rendere noti i primi film che parteciperanno alla competizione ufficiale del Tokyo International Film Festival del mese prossimo, che potrà contare anche sulla presenza di The Irishman di Martin Scorsese.

La prima pellicola svelata è Barbara: descritta come una fiaba per adulti diretta da Makoto Tezka, è l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto dal padre del regista, Osamu Tezuka, una reimmaginazione de I Racconti di Hoffman. La storia segue le bizzarre ed erotiche esperienze di uno scritto la cui vita è stata capovolta da una donna misteriosa di nome Barbara, e toccherà diversi argomenti tra cui amore, erotismo, scandalo e occulto.

A Beloved Wife è invece il secondo film di Shin Adachi, acclamato sceneggiatore che in passato ha già diretto "14 That Night". La pellicola è una commedia con Gaku Hamada e Asami Mizukawa nei panni di una coppia sposata infelice e senza soldi. Il loro tentativo di aggiustare le cose con un viaggio di famiglia porterà a risultati inaspettati. A Beloved Wife debutterà in Giappone nel 2020 distribuito da Bandai Namco.

Dopo la presentazione al New York Film Festival e l'anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma, l'atteso The Irishman di Martin Scorsese farà tappa a Tokyo per chiudere l'evento - che durerà dal 28 ottobre al 5 novembre - insieme a Talking Pictures di Masayuki Suo. Qui potete trovare l'ultimo trailer di The Irishman.