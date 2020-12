Barack Obama conosce la verità sull'esistenza degli UFO: "Pensatela come volete"

Dopo aver contribuito a modo suo all'elezione alla Casa Bianca del collega democratico Joe Biden, suo vice durante il suo mandato, Barack Obama sta promuovendo la sua autobiografia Una terra promessa. La sua è sicuramente una storia da cinema, e l'ex presidente USA ha già un'idea su chi potrebbe interpretarlo in un film.

Intanto, Barack Obama, rappresentato al cinema anche nel film the Butler, è molto richiesto in televisione, dove recentemente è tornato su un argomento che appassiona milioni di americani e non solo. Intervenuto lunedì al Late Show con Stephen Colbert, l'ex presidente ha lasciato intendere di essere piuttosto ben informato sulla questione della reale esistenza degli alieni.

In una divertita conversazione, che possiamo vedere anche all'interno della notizia, l'ex presidente ha rivelato di aver "certamente chiesto" agli addetti ai lavori quale sia la verità. Per il conduttore, questa è un'implicita conferma della presenza nell'universo di altre forme di vita.

"Perché se non esistessero diresti che non ci sono, giusto?" ha insistito Colbert. "Hai giocato male la tua mano. Pensavo fossi un giocatore di poker, ma hai appena mostrato le tue carte."

"Sentiti libero di pensarlo" ha risposto maliziosamente Obama.

Secondo l'editore Random House, Una terra promessa ha venduto più di 1,7 milioni di copie nella sola prima settimana dall'uscita.