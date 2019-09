Bannate maschere e costumi da Joker in America per le proiezioni del film di Todd Phillips

Mente si infiamma il dibattito sulla pericolosità o meno di un film come Joker, la preoccupazione in una pese come l'America, patria del Secondo Emendamento, è sempre più grande, tanto che le principali catene di cinema nazionali hanno deciso di prendere provvedimenti e bannare alle prossime proiezioni maschere e costumi da Joker.

Si legge ad esempio sul sito di Landmark Theatres che "a nessuna maschera, volto dipinto o costume sarà permesso di entrare in sala per la proiezione del film". Anche la AMC Theatres, la più grande catena cinematografica degli Stati Uniti d'America (oltre 600 sale in tutto il paese) ha dichiaratamente espresso "di essere al lavoro con le forze dell'ordine" e di non permettere l'ingresso in sala a maschere, volti dipinti o qualsiasi altro oggetto o trucco che copra il viso. Questo, di regola, come policy standard, anche se non sono vieti i costumi. In aggiunta non possono essere introdotti in sala oggetti che possano mettere a disagio il resto del pubblico.



Nel frattempo, mentre alcuni famigliari delle vittime della Strage d'Aurora hanno inviato una lettera alla Warner Bros, ottenendo il ritiro della proiezione dal cinema della città, altri parenti delle vittime si sono schierati a favore del Joker, così come altre catene cinematografiche come la Reagal Cinemas.



Avete già letto il nostro approfondimento sul Joker che fa tremare l'America? Vi ricordiamo che il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 ottobre.