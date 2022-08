Bang!: Idris Elba si unisce al cast del nuovo spy thriller Netflix

Mentre si parla di Idris Elba come possibile James Bond del futuro, l'attore è impegnato in altri progetti. Dopo aver valutato l'acquisto di Channel 4, l'attore si è infatti unito al cast di un nuovo film: Bang!, spy thriller Netflix del regista di Deadpool 2, David Leitch.

Secondo quanto riportato da THR, Elba rivestirà un ruolo da protagonista nella pellicola, che sarebbe attualmente in fase di sviluppo. Bang! sarà un adattamento della serie di fumetti creata da Matt Kindt e Wilfredo Torres. I comics raccontano la storia di un culto terroristico che fa il lavaggio del cervello ai suoi lettori con una serie di romanzi, operazione attraverso la quale vuole dare il via a un'apocalisse. Ciò porta grandi potenze a mandare la spia più celebre del mondo a uccidere il responsabile dell'operazione.

Il film, che sarà scritto da Zak Olkewicz, sarà prodotto da Mike Richardson e Keith Goldberg di Dark Horse insieme a Leitch e Kelly McCormick per 87 North. Sembra che anche Elba sia pronto a salire a bordo come co-produttore per il progetto, cosa che renderebbe sicuramente le cose ancora più interessanti.

Bang! segna la prima collaborazione di Elba e Leitch dal film spin-off di Fast & Furious del 2018, Hobbs & Shaw. Sicuramente l'attore e il regista negli ultimi anni si sono dati molto al genere d'azione, cosa che fa ben sperare nell'ottima riuscita di Bang!. Occhio però, perché nel frattempo Elba potrebbe ancora unirsi al cast di Bond come villain!