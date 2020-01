La mia banda suona il pop, il poster del nuovo film di Fausto Brizzi con Christian De Sica

È arrivato in rete il primo poster ufficiale di La mia banda suona il pop, nuova commedia diretta da Fausto Brizzi che vedrà come protagonisti Christian De Sica, Massimo Ghini e Diego Abatantuono.

Il film racconta la storia della reunion dei Popcorn, una fittizia band degli anni '80 i cui membri sono interpretati da De Sica, Ghini, Angela Finocchiaro e Paolo Rossi. Spinti dalla miserie e dal desideri di tiare su qualche soldo, i quattro mettono da parte l'odio e tornano insieme dopo anni di inattività per tenere un concerto in Russia. A riunirli sarà manager (Abatantuono), che li trascinerà in un'avventura dai toni thriller con l'obiettivo di derubare un oligarca del posto e grande fan delle canzoni italiane.

Come suggerisce il titolo derivato dalla celebre canzone di Ivano Fossati, "La mia banda suona il rock", per la colonna onorare del film sono state realizzate diversi brani originali in stile anni '80. Scritto da Brizzi insieme a Marco Martani, La mia banda suona il pop debutterà nelle sale il prossimo 20 febbraio distribuito da Medusa Film.

Potete trovare il poster in calce alla notizia. Cosa ne pensate del nuovo progetto di Brizzi? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.