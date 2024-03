Bampire, annunciato un nuovo horror in cui Bambi sarà un vampiro

Proprio ora che con il nuovo horror The Unknown pensavamo di averle viste tutte, torniamo a sorprenderci con l'annuncio di Bampire, un remake in chiave horror della storia di Bambi nel quale il tenero cervo dalla coda bianca sarà un vampiro.

Il film è descritto come una commedia horror cruenta che rende omaggio ai film slasher degli anni '80 e '90, come La casa 2, ma anche a Chi ha incastrato Roger Rabbit: diretto da Taylor Morden (The Last Blockbuster) e scritto da Zoë Wassman, infatti, il film sarà un ibrido animazione e live-action proprio come il cult di Robert Zemeckis, e vanterà animazioni disegnate a mano da Josh Stifter (A24 e Tusk di Kevin Smith), oltre a tantissimo sangue finto per gentile concessione dell'artista vincitrice degli effetti speciali Trysta Kelley.

La campagna di crowdfunding su Indiegogo durerà fino al 12 aprile e l'uscita del film è prevista per ottobre 2024: “Abbiamo ancora molta strada da fare per finire questo film. Il crowdfunding è un modo straordinario per aumentare il sostegno a una produzione indipendente come Bampire e per spargere la voce su quanto sarà grandioso questo film”. Zoë Wassman aggiunge: “Bampire è senza dubbio il film più folle che abbiamo mai fatto con il nostro livello di budget, ma crediamo che sia una storia che valga la pena raccontare."

Il film, naturalmente, è possibile dall'1 gennaio 2024, quando il romanzo originale di Felix Salten Bambi, a Life in the Woods del 1923 è diventato di dominio pubblico. È il secondo film horror di Bambi ad essere annunciato, con un progetto risalente al 2022 ancora in lavorazione.