La bambola demoniaca diventa un faro per altri spiriti nella prima clip di Annabelle 3

Dopo averci permesso di visitare il museo dei Warren nel video a 360° di Annabelle 3, la Warner Bros. ha deciso di mostrarci una breve anteprima del terrificante Annabelle 3, nuovo capitolo del The Conjuring Universe creato e prodotto da James Wan.

Nel filmato, della durata di circa un minuto e che come al solito potete visionare comodamente in calce all'articolo, i coniugi Ed e Lorrain Warren (interpretati ancora una volta da Patrick Wilson e Vera Farmiga), vengono assaliti da un gruppo di spiriti e capiscono che Annabelle è diventata un "faro" per gli spettri della zona.

Vi ricordiamo che Annabelle 3 arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 3 luglio. La storia racconterà del risveglio della celebre bambola demoniaca, che una volta riposta nel museo dei Warren inizierà a causare gravi danni rischiando di riportare in vita tutti i demoni sopiti negli artefatti custoditi da Ed e Lorraine.

Tutti questi spiriti, guidati ovviamente da Annabelle, cercheranno di mettere le mani sulla figlia dei Warren, Judy, che ha ospitato le sue amiche per la notte.

