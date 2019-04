La bambola assassina: ecco il poster del remake del cult horror

Koch Media distribuirà nelle sale cinematografiche italiane il remake de La bambola assassina e ora è stato rivelato il teaser poster ufficiale del film, in arrivo dal 19 giugno in anteprima mondiale. Il poster mostra al centro dell'immagine una scatola gialla che contiene proprio la maligna bambola che da decenni terrorizza milioni di spettatori.

In seguito all'arrivo del primo trailer è stato poi annunciato che la voce della bambola Buddi sarà di Mark Hamill. La star di Guerre stellari è famoso anche per aver doppiato il personaggio del Joker nella serie animata di Batman ed è quindi rodato per un altro personaggio diabolico proprio come la bambola assassina.



Il film dovrebbe essere una rivisitazione contemporanea dell'horror uscito nel 1988. La bambola assassina vede protagonisti Aubrey Plaza nei panni di una madre che regala a suo figlio Andy (Gabriel Bateman) una bambola giocattolo per il suo compleanno; Buddi si rivelerà un oggetto dotato di grande intelligenza e priva di limiti, anche nell'imparare ad essere violento.



Diretto da Lars Klevberg, La bambola assassina vede nel cast anche Brian Tyree Henry e Beatrice Kitsos. Il film arriverà nelle sale il prossimo 21 giugno.

Mark Hamill tornerà anche nel ruolo, per l'ultima volta, di Luke Skywalker, personaggio che gli proocurato un'enorme fama mondiale e che, insieme a Harrison Ford e Carrie Fisher, l'ha collocato nel cuore della storia del cinema.