La Bambola Assassina: Koch Media e Stardust vi permetteranno di creare il vostro Chucky

Dopo averlo vista assassinare Buzz Lightyear nel nuovo poster de La Bambola Assassina, Chucky si prepara ad invadere le vostre case grazie ad una simpatica ma terrificante iniziativa di Koch Media e Stardust.

In occasione dell'uscita al cinema del reboot del cult horror diretto nel 1988 da Tom Holland e creato da Don Mancini, è stato realizzato un chatbot per La Bambola Assassina che vi permetterà di personalizzare il vostro Chucky.

Tramite il chatbot si possono infatti scegliere il colore dei capelli, degli occhi e l’outfit generale per la bambola, ottenendone così una versione esclusiva, con la quale sarà poi possibile interagire. Inoltre, una volta realizzata la versione personalizzata di Chucky, si riceverà immediatamente un buono cinema per 2 persone (1+1) per la visione del film.

A differenza del capitolo originale, in questo nuovo film Chucky non sarà più una bambola posseduta dallo spirito malvagio di un serial killer bensì un giocattolo moderno tecnologicamente avanzato e dotato di intelligenza artificiale che a causa di un malfunzionamento di fabbrica inizierà a connettersi e controllare, a suo macabro piacere, tutti i dispositivi digitali nelle sue vicinanze. Una digressione tecnologica che gioca con le paure della nostra società contemporanea, rendendo la Bambola Assassina più attuale che mai.

Il film arriverà in Italia dal prossimo 19 giugno, in anteprima mondiale. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ad una recente e terrificante clip de La Bambola Assassina.