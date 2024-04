La bambola assassina, il nuovo film sarà collegato alla serie tv?

Qualche giorno fa il regista Don Mancini ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo film del franchise La bambola assassina. Dopo il successo della serie televisiva, i fan si chiedono se il film sarà in qualche modo collegato all'ultima produzione per il piccolo schermo con protagonista la celebre e iconica bambola Chucky.

Intervistato da ScreenRant, Mancini ha spiegato di sperare che serie tv e film di Chucky possano in qualche modo coesistere:"Il lavoro di entrambi in parallelo è la mia speranza. Speriamo di ottenere una quarta stagione della serie, incrociamo le dita. Ho già presentato l'idea alla rete quindi speriamo ma sono alle prime fasi dello sviluppo di un nuovo film adesso, ed è progettato per funzionare in parallelo con la serie. Questo è ciò che speriamo, di continuare ad espandere l'universo di Chucky in questo modo. È la mia speranza, vedremo cosa succede".



Dopo aver co-scritto l'originale del 1988, Don Mancini si è occupato dei sei film successivi, fino a Il culto di Chucky del 2017.

L'ultimo film del franchise è il reboot 2019. Sin dall'esordio nelle sale del film del 1988 diretto da Tom Holland, la bambola assassina si consolidata come uno dei simboli del cinema horror anni '80, e l'universo si è espanso ed è proseguito negli anni successivi con produzioni dal successo altalenante.



Ora l'attenzione dei fan è totalmente concentrata sul nuovo film de La bambola assassina di Don Mancini, che il regista e sceneggiatore ha ufficializzato nei giorni scorsi.

