La bambola assassina: Don Mancini è a lavoro su un nuovo film della saga

Mentre prosegue senza sosta il successo dell'acclamata serie tv de La bambola assassina, il creatore della saga Don Mancini ha confermato che il franchise tornerà molto presto al cinema con un nuovo film originale.

Parlando con il podcast di Scream Dreams questa settimana, Mancini ha rivelato di essere nelle prime fasi di sviluppo di un potenziale nuovo capitolo della serie cinematografica originale di Chucky: “Come chiunque in questo settore, voglio fare più cose contemporaneamente" ha ammesso l'autore. "A questo punto, però, se dovessi continuare a lavorare solo con Chucky, mi andrebbe benissimo. Ho tante altre cose che voglio fare, con questa saga: a dire il vero, sono nelle prime fasi di lavoro su un nuovo film di Chucky. A questo punto il mio obiettivo è solo continuare a lavorare”.

L'ultimo film della saga cinematografica de La bambola assassina è il remake di Child's Play, uscito nel 2019. Oltre a quel film, la saga principale è composta da sette capitoli, con il più recente che risale a Cult of Chucky del 2017. Negli ultimi anni, però, la popolarità della saga non è affatto diminuita, anzi: spostandosi sul piccolo schermo con l'acclamata serie tv, Chucky rimane un'icona dell'horror la Stagione 3: Parte 2 in uscita negli USA dal prossimo 10 aprile.

Se siete fan rimanete con noi, perché vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.

