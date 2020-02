Il bambino di Parasite esulta da casa alla vittoria dell'Oscar come Miglior Film. Il video

Quando Parasite ha vinto l'Oscar come Miglior Film sul palco della cerimonia di premiazioni degli Academy Award 2020, sono stati in molti tra gli astanti e i telespettatori a rimanere sbalorditi ed esultare con entusiasmo, e da casa, in Corea del Sud, la stessa reazione l'ha avuto il piccolo interprete di Park Da-song.

Stiamo parlando di Jeong Hyeon-jun, interprete di dieci anni che nel film scritto e diretto dal Premio Oscar Bong Joon-ho veste i panni del figlio della famiglia benestante in cui si intrufola lentamente quella di Kim Ki-taek. Presenti alla premiazione e sul palco c'erano molte delle sue co-star, da Song Kang-ho a Park So-dam, ma non Hyeon-jun, che non ha potuto lasciare la Corea del Sud ma che ha potuto vedere la vittoria di Parasite direttamente dal divano, mangiando un po' di frutta e un po' di dolci.



Fortunatamente i genitori del bambino hanno deciso di riprendere l'evento, video che adesso sta facendo velocemente il giro del web e che mostra un Jeong su di giri quando viene annunciata la vittoria di Parasite come Miglior Film e vede salire sul palco i suoi colleghi. Fa molte facce, è felicissimo, gesticola e si diverte come un pazzo: "Mi è sembrato di essere in paradiso", dice poi a un giornalista.



Parasite ha vinto quattro premi Oscar, tra i quali anche Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Regia e Miglior Film Internazionale.