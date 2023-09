Bambi woke: Disney cambierà la storia del remake live-action per farla 'meno tragica'?

La sceneggiatrice Lindsey Beer, che fino a poco tempo fa era legata al remake live-action di Bambi, ha fornito qualche informazione sull'atteso nuovo progetto Disney, che riporterà sul grane schermo la storia dell'amato e tragico Classico Disney.

Il progetto del remake di Bambi è stato annunciato per la prima volta all’inizio del 2020 ma da allora sono emersi pochi dettagli, sebbene sia logico supporre che il film farà affidamento sulla stessa tecnologia di CGI che ha animato il remake de Il re leone di Jon Favreau e che porterà 'in vita' anche il prequel Mufasa: Il re leone. Ora però Lindsey Beer, che in precedenza era stata incaricata di scrivere il remake live-action di Bambi della Disney, ha raccontato a Collider il suo approccio al copione, spiegando che forse la Disney ammorbidirà leggermente la storia tragica di Bambi, famoso anche tra le nuove generazioni per essere uno dei film d'animazione più tragici e traumatici di sempre.

“Non per rovinare la trama a qualcuno, ma penso che sappiamo tutti che in Bambi la mamma del protagonista muore in maniera brutale. Ecco, penso che oggi come oggi molti bambini e molti genitori siano più sensibili di fronte a queste cose, rispetto al passato. Penso che ci sia un modo per aggiornare Bambi e la nostra idea è stata…diciamo che ha dato al film un pubblico un po’ più ampio, una portata maggiore. E penso che riuscire a creare un film col quale i bambini di oggi possano relazionarsi maggiormente sarebbe più utile che ricalcare semplicemente il film originale."

Per altre letture, scoprite le ultime novità sul remake live-action di Rapunzel.