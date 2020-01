Bambi torna alla Disney! Gli sceneggiatori di Captain Marvel lavoreranno al live-action

La notizia è ufficiale! Il live-action di Bambi entrerà presto in lavorazione: dopo i fortunati adattamenti de Il Re Leone e Il Libro della Giungla, la Disney guarda nuovamente ad uno dei suoi più amati classici e stavolta alla sceneggiatura troveremo addirittura gli sceneggiatori di Captain Marvel.

La notizia ci è appena giunta, a riportarla in esclusiva The Hollywood Reporter, e non potremmo essere più entusiasti: una delle storie più commoventi e profonde della Casa di Topolino sta per essere reinventata, e, come anticipato dal supervisore VFX de Il Re Leone e Il Libro della Giungla Rob legato, i progressi e le innovazioni maturate nei due remake apriranno la strada ad una nuova era del cinema

La pellicola animata con protagonista il piccolo cervo risale al lontano 1942, ma i contenuti maturi, dalla frattura familiare fino all'abbracciare le onerose responsabilità di Principe e Re della foresta, rendono il film un classico senza tempo.

Al fianco del cerbiatto troveremo Tamburino e Fiore, i sui amici di sempre, e chissà che come la prima versione anche il nuovo live-action non venga candidato agli Oscar: la pellicola del '42, nonostante non fosse molto apprezzata all'epoca, ricevette ben tre nomination per miglior canzone, miglior colonna sonora e migliori effetti sonori.

Alle spalle di Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider) e Lindsey Beer (Sierra Burges è una sfigata, Chaos Walking) noti ai più per aver scritto il copione di Captain Marvel, ci sarà la Depth of Filed, casa di produzione che ha recentemente prodotto The Farewell.