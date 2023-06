Bambi, Sarah Polley in trattative per dirigere il live-action Disney

Sulla scia dei chiacchieratissimi live-action Disney dal più recente La Sirenetta, un vero successo al botteghino in Italia, è arrivato anche il turno di Bambi e a dirigerlo potrebbe essere proprio Sarah Polley.

Pare, infatti, come riportato da Deadline che la regista premio Oscar per Woman Talking sia in trattative per dirigere l'adattamento live-action della commovente storia di amicizia, compagna dell'infanzia di tutti i bambini: era il 2020 quando Disney annunciò per la prima volta l'intenzione di produrre un live-action di Bambi. La sceneggiatura di Bambi sarà scritta Geneva Robertson-Dworet e Lindsey Bee, già sceneggiatori di Captain Marvel, mentre il film sarà prodotto da Depth of Field: al momento sono stati rivelati ulteriori dettagli sul progetto che è ancora nelle prime frasi di sviluppo. L'universo del giovane cervo, però, potrebbe espandersi ancora grazie a un film horror dedicato proprio a Bambi!

Sarah Polley ha raccontato una drammatica storia femminista in Women Talking e adesso potrebbe affacciarsi al mondo degli animali parlanti con Bambi, uno dei classici Disney più amati e più tristi di tutti i tempi. Polley già condivide qualcosa con il film d'animazione: infatti, Bambi della Disney ha ottenuto le nomination all'Oscar per il miglior suono, la migliore canzone e la migliore colonna sonora originale.

Vi terremo aggiornati, come sempre, su tutti i dettagli dell'adattamento live-action di Bambi: curiosi di vederlo sul grande schermo?