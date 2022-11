Bambi, in arrivo un film horror ispirato al celebre film d'animazione!

Dopo l'azzardo di Winnie the Pooh: Blood and Honey i creatori dell'horror ispirato al celebre orsetto Disney hanno deciso di mettere in atto lo stesso esperimento con Bambi, realizzando il primo film dell'orrore incentrato sul cartone di animazione strappalacrime.

Il mondo del cinema sta percorrendo una strada molto inquietante di rivisitazione di classici Disney in chiave horror. Già con il lavoro fatto da Rhys Frake-Waterfield riadattando il classico di Winnie The Pooh si era già notato quanto questa tendenza fosse quasi eccessivamente disturbante. Nonostante ciò, il regista si è messo al lavoro su un film che racconta il lato oscuro di Peter Pan e alla produzione di una pellicola horror incentrata sul mito di Bambi.

La pellicola d'animazione del 1942 ha toccato l'emotività di innumerevoli bambini in giro per il mondo sensibilizzandoli sul tema della morte e dell'abbandono. Proprio per questa natura già abbastanza inquietante che percorre il personaggio, il regista Scott Jeffrey ha deciso di metterci mano svelandone i risvolti sempre più violenti e creepy. Come ispirazione visiva per il film, pare che il cineasta abbia parlato di The Ritual del 2017, utilizzandolo come vero e proprio modello.

Pare che gli stessi produttori stiano lavorando anche ad una versione horror di Thor totalmente indipendente dal celebre eroe del Marvel Cinematic Universe. Il personaggio, infatti, prima di tutto è un protagonista della mitologia nordica. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!