Bam Bam Twist: Claudio Santamaria e Francesca Barra scatenati per Achille Lauro

Aveva fatto scalpore lo scorso febbraio con la sua Me ne frego presentata sul palco dell'Ariston a Sanremo 2020, continuando poi a macinare ancora più consenso con la bella 16 marzo, canzone d'amore energica e rabbiosa, e adesso Achille Lauro è tornato sulle scene con Bam Bam Twist, canzone dal sapore cinematografico.

Oltre alle tante citazioni al cinema crime e pulp presenti nel pezzo, da Tarantino al suo Pulp Fiction passando per Casinò o Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese, oltre che alla menzione diretta a Robert DeNiro, infatti, Lauro e la sua etichetta hanno deciso di affidare la parte recitata e ballata del video del pezzo alla coppia formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra, il primo stimato attore de Lo chiamavano Jeeg Robot e Romanzo Criminale, lei bravissima giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva e radiofonica.



Una coppia che si è fatta conoscere ultimamente per lavorare a stretto contatto in diversi ambiti, come romanzieri e anche nel reality show Celebrity Hunted di Amazon Prime Video, tanto che anche qui ballano uno di fronte all'altro come fossero Vincent Vega e Mia Wallace nello splendido Pulp Fiction. Assolutamente da vedere.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Vi ricordiamo intanto che rivedremo Santamaria al cinema a fine anno nell'attesissimo Freak Show di Gabriele Mainetti.