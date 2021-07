Ballo Ballo, arriva lo spettacolo teatrale del film con le canzoni di Raffaella Carrà

La morte di Raffaella Carrà ha scosso l'intero mondo dello spettacolo italiano e non: la celebre soubrette, cantante, attrice, presentatrice e tanto altro ancora lascia un vuoto difficile da colmare e, in fondo, per celebrarla non c'è modo migliore che ricordare i suoi grandi successi, proprio come fatto con il film Ballo Ballo.

Film, quello uscito lo scorso gennaio su Amazon Prime Video, da cui verrà ora tratto un musical da portare in giro per i teatri di tutto il mondo, con tanto di cast internazionale: "In questo momento sono particolarmente scossa per la scomparsa di questa grandissima donna ed artista, questo progetto doveva essere una celebrazione vivente e non un ricordo postumo" sono state le prime parole al riguardo della produttrice Valeria Arzenton.

Arzenton ha poi proseguito: "A Natale fui folgorata dal film Ballo Ballo perché la storia è bella, una favola senza tempo e mostra la forza delle passioni, capaci di creare vere e proprie rivoluzioni. Così come la Carrà, una donna forte e controcorrente, sempre in prima linea e al di sopra dei pregiudizi. Oggi più che mai sentiamo il peso e l'onore di rappresentare un'opera musical che dovrà celebrare per generazioni e generazioni la musica e la vitalità di Raffaella Carrà".

"Il musical sarà il primo in Italia prodotto da una donna, così come il film è stato diretto dalla produttrice uruguaiana Mariela Besuievsky. Portarlo sulle scene in giro per il mondo sarà sicuramente il modo migliore per omaggiare una grandissima artista, che è stata un’icona, un mito, un’ispirazione per me come per moltissime persone nel mondo" ha voluto sottolineare la produttrice. Tornando alla grandissima showgirl scomparsa la scorsa settimana, intanto, qui vi ricordiamo le serie TV in cui ha recitato Raffaella Carrà.