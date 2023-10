Ballerina, lo strano caso del film Netflix che anticipa John Wick e Ana de Armas

In questi giorni sta spopolando su Netflix un nuovo action thriller coreano intitolato da Ballerina, da non confondere con lo spin-off di John Wick Ballerina, che avrà per protagonista Ana de Armas e che arriverà al cinema nel 2024.

Confondere i due titoli è un errore molto comune, dato che effettivamente le somiglianze non sono poche: il Ballerina di Netflix, diretto da Lee Chung-hyun e interpretato dalla giovane attrice Jeon Jong-seo (già protagonista per Netflix di The Call, l'horror diretto sempre da Lee Chung-hyun, e divenuta famosa con l'acclamato Burning di Lee Chang-dong) è disponibile per lo streaming su Netflix dal 6 ottobre 2023 e segue la storia di una ex guardia del corpo che si propone di dare la caccia ai membri di un giro di traffico sessuale che ha causato la morte della sua amica Choi Min-hee, una ballerina di danza classica; dall'altra parte, il Ballerina della saga di John Wick racconterà la storia di una ballerina di danza classica (Ana de Armas) che cercherà di ottenere vendetta contro i criminali che hanno ucciso la sua famiglia (per una storia ambientata tra gli eventi di John Wick 3 e John Wick 4 e che includerà anche la partecipazione di Keanu Reeves).

Curiosamente, è la seconda volta che la saga di John Wick entra in contatto con un thriller action distribuito da Netflix: la saga di Chad Stahelski, fortemente ispirata al mondo dell'action asiatico - in particolare quello di Hong Kong - con John Wick 3 andava a riproporre un'intera sequenza di The Villaines di Jung Byung-gil (quella con le motociclette).

Ballerina è ora disponibile in esclusiva su Netflix, Ballerina uscirà il 7 giugno 2024.