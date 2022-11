Ballerina: nello spin-off di John Wick con Ana de Armas un altro volto noto della saga!

Dopo la conferma del ritorno di Keanu Reeves come John Wick per Ballerina e l'ingresso di Ian McShane nel cast dello spinoff con Ana de Armas, in queste ore è stato confermata anche la presenza di un celebre volto dell'acclamata saga action creata da Chad Stahelski.

Stiamo parlando di Anjelica Huston, che tornerà nel mondo di John Wick per unirsi al cast di Ballerina, le cui riprese sono ora in corso dirette da Len Wiseman. Shay Hatten ha scritto la sceneggiatura e la trama coinvolge una giovane donna (de Armas) con abilità assassine che usa tali abilità per vendicarsi quando la sua famiglia viene uccisa da un gruppo di sicari. La Huston riprende il ruolo di The Director, il capo dell'organizzazione criminale apparsa in John Wick 3 - Parabellum nella quale faceva il suo esordio anche 'la ballerina'.

"L'idea di Ballerina è nata proprio dalle scene con Anjelica in John Wick 3", ha detto Erica Lee, che sta producendo il progetto insieme a Basil Iwanyk e Chad Stahelski. “Anjelica Huston è un'icona di Hollywood e ne rappresenta la regalità. Il mondo di John Wick non può che essere arricchito dalla sua imponente presenza sullo schermo." L'attrice, la cui madre era una vera ballerina (per chi non lo sapesse, suo padre era il regista John Huston), ha trascorso gli ultimi anni concentrandosi sul lavoro da doppiatrice, recitando come narratore per The French Dispatch di Wes Anderson e lavorando a spettacoli come American Dad e BoJack Horseman. Ha recitato al fianco di Noah Schnapp di Stranger Things nel dramma sulla seconda guerra mondiale del 2020, Waiting for Anya.

Ballerina non ha ancora una data d'uscita, mentre John Wick 4 arriverà a marzo 2023.