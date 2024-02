Ballerina, lo spin-off di John Wick con Ana de Armas rinviato di un anno!

Lo spin-off di John Wick Ballerina, atteso action con protagonista Ana de Armas e Keanu Reeves di nuovo nei panni dell'iconico assassino, è stato ufficialmente rinviato.

Come si legge sull'Hollywood Reporter, Ballerina uscirà il 6 giugno 2025, una mossa che sostanzialmente rinvia il film di un anno intero considerato che la data d'uscita originale scelta da Lionsgate era fissata al 7 giugno 2024. Il rinvio del film farà certamente slittare nel futuro eventuali piani per un John Wick 5, ma la decisione della Lionsgate è stata presa per migliorare la qualità del film e aggiungere nuove scene d'azione, con alcune sessioni di riprese aggiuntive che saranno co-dirette da Chad Stahelski, la mente dietro il franchise di John Wick: stando alle fonti, infatti, il regista lavorerà a stretto contatto con il regista di Ballerina Len Wiseman su queste sequenze.

Lo studio ritiene che, poiché il remake de Il Corvo è pronto per i cinema e uscirà il 7 giugno 2024 al posto di Ballerina, non c'è bisogno di affrettare i lavori sul film con Ana de Armas, soprattutto se c'è la possibilità di renderlo migliore.

Ricordiamo che nel cast di Ballerina, che sarà un prequel di John Wick 4, figurano anche Anjelica Huston, Gabriel Byrne, il compianto Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane e Keanu Reeves.