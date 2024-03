Ballerina, lo spin-off di John Wick accoglie due nuove star durante le riprese aggiuntive

I lavori per migliorare Ballerina proseguono, e come anticipato in precedenza saranno così significativi da cambiare diversi aspetti del film originale: a tal proposito, in queste ore è stato segnalato addirittura due nuovi ingressi nel cast.

Come segnalato da Deadline in queste ore, infatti, David Castañeda e Sharon Duncan-Brewster si sono appena uniti al cast di Ballerina, nel quale interpreteranno ruoli non ancora specificati ma aggiunti recentemente al progetto durante le riprese extra volute dalla produzione e supervisionate da Chad Stahelski, creatore del franchise e regista di tutti i quattro film principali con Keanu Reeves.

Finora si sa poco di Ballerina, a parte che la storia sarà ambientata nello stesso mondo di assassini di John Wick, con il progetto pensato come prequel di John Wick 4: la trama è incentrata su una donna, interpretata da Ana de Armas, che cerca vendetta dopo che la sua famiglia è stata uccisa. Il cast vedrà protagonisti numerosi veterani di John Wick che riprenderanno i loro ruoli originali, tra cui Ian McShane, Keanu Reeves, Anjelica Huston e il defunto Lance Reddick. Insieme a loro, ci saranno anche tanti nuovi arrivati ​​come Gabriel Byrne (I soliti sospetti), Norman Reedus (The Walking Dead) e Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace).

Inizialmente il film era previsto per giugno 2024, ma le nuove riprese hanno costretto Lionsgate a rinviare Ballerina di un anno a giugno 2025.