Ballerina: si, nel film con Ana de Armas anche uno dei personaggi più amati di John Wick!

Dopo la conferma del ritorno di Anjelica Huston e quello di Keanu Reeves come John Wick, l'attesissimo spin-off Ballerina con Ana de Armas si prepara ad accogliere un'altra star del franchise creato da Chad Stahelski.

Lionsgate ha infatti annunciato che l'amatissimo Lance Reddick riprenderà il ruolo di Charon in Ballerina, nuovo film del franchise le cui riprese sono attualmente in corso sotto la direzione di Len Wiseman: anche in questo episodio, dunque, i fan potranno ritrovare l'iconico Charon, elegantissimo concierge del Continental Hotel.

Reddick è apparso nel ruolo di Charon per la prima volta in John Wick del 2014, ed è tornato poi a interpretare il personaggio anche in John Wick: Capitolo 2 del 2017 e John Wick: Capitolo 3 del 2019. L'attore sarà visto prossimamente anche in John Wick: Capitolo 4, e i fan ora possono mettere in conto almeno un'altra apparizione dell'attore nei panni del concierge: "Charon è una parte indispensabile del mondo di John Wick. È bello sapere che Lance continuerà a lasciare il segno in questo franchise", ha dichiarato la produttrice Erica Lee in una nota.

La sceneggiatura di Ballerina è scritta da Shay Hatten. I produttori sono Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski. Brady Fujikawa e Chelsea Kujawa stanno supervisionando il progetto per Lionsgate. Il film non ha ancora una data d'uscita, dunque rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.