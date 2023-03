Ballerina, per la sceneggiatrice di John Wick lo spin-off svelerà le origini di Baba Yaga

John Wick 4 arriverà in sala domani 23 marzo 2023, ma il celebre franchise con Keanu Reeves è destinato a espandersi con un nuovo prodotto: stiamo parlando di Ballerina, lo spin-off incentrato sul personaggio di Rooney (Ana de Armas).

La storia, scritta da Shay Hatten, sarà ambientata tra gli eventi del Capitolo 3 e quelli del Capitolo 4. Così ha dichiarato Hatten in un'intervista con ScreenRant: "Ballerina è stato un viaggio incredibilmente affascinante per me, perché all'inizio era un prodotto non correlato ai film di John Wick. Poi, però, Chad [Stahelski] è stato coinvolto nel progetto, e ha manifestato una gentilezza così spiccata da consentirci di sistemarci nel Ballet Theatre. E, considerando com'è fatto, ha intrecciato in qualche modo questa storia con le altre. E il risultato è sorprendente, perché inizialmente non aveva nulla a che spartire con l'universo di John Wick: si trattava di un mondo completamente diverso". In un'altra occasione, Keanu Reeves ha elogiato Ana de Armas di Ballerina, perché "lavorare con lei è stato grandioso".

Nel considerare i parallelismi tra Wick e Rooney, ha inoltre aggiunto: "La sceneggiatura originale era ambientata nelle Alpi svizzere, un territorio che i film di John Wick non hanno mai mostrati. Penso che ciò sia fantastico, potevamo attenerci alla sceneggiatura originale di Ballerina senza pestare i piedi a John Wick. Ma è anche un personaggio che ha frequentato la stessa accademia di John. Di conseguenza, ritengo che in Ballerina gli spettatori scorgeranno molti accenni a ciò che John vide alle sue origini, seppur attraverso gli occhi di un personaggio differente. Risolve anche alcune delle domande sorte in relazione al celebre personaggio maschile, anche se attraverso una figura apparentemente estranea".

Ci auguriamo che lo spin-off avrà la stessa qualità del celebre franchise, considerando che John Wick 4 ha ottenuto il 93% delle recensioni positive su Rotten Tomatoes.