Ballerina, rivelata la data di uscita dello spin-off di John Wick

Dopo che Keanu Reeves ha rivelato quando è ambientato Ballerina, finalmente abbiamo la data di uscita dell'attesissimo spin-off di John Wick: il film, infatti, arriverà in sala il 7 giugno 2024, a poco più di un anno di distanza dal quarto capitolo della saga.

Cosa sappiamo di Ballerina? Diretto da Len Wiseman e scritto da Shay Hatten, Len Wiseman ed Emerald Fennel, la pellicola si colloca tra John Wick 3 e 4: in particolare, la storia ruoterà intorno alla ballerina-assassina Rooney e al suo desiderio di vendetta contro gli assassini della famiglia, mentre nel cast figureranno attori del calibro di Ana de Armas, Ian McShane, Lance Reddick, Angelica Huston e l'immancabile Keanu Reeves.

"Siamo a Praga per le riprese da ormai quattro mesi" ha dichiarato de Armas nel gennaio 2023. "e sto soffrendo molto. Il mio corpo, la mia schiena... mi fa male ogni singolo punto del corpo. Sono dolorante, oltre a essere piena di lividi". Tuttavia, guardare Reeves l'ha motivata ad andare avanti: "Quest'uomo riesce a rotolare, lanciarsi con tutto il corpo e fare acrobazie folli, perciò mi sono detta: 'No, non posso più lamentarmi. Basta così'". Al contempo, Keanu Reeves ricorda la grandiosità di lavorare con Ana de Armas in Ballerina.

Le riprese sono iniziate il 7 novembre 2022 a Praga, mentre il film è in post-produzione dal febbraio 2023. Nell'attesa del 7 giugno 2024, non ci resta che ripercorrere la saga di John Wick, il cui ultimo capitolo, il quarto, è in sala dal 23 marzo 2023. Lo spin-off riuscirà a essere all'altezza delle aspettative?