Ballerina: le riprese dello spin-off di John Wick con Ana de Armas al via in autunno!

L'universo di John Wick è pronto ad espandersi. Oltre all'attesissimo quarto capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves, che arriverà nelle sale italiane il 23 marzo 2023, il franchise si arricchirà grazie a Ballerina, spin-off con Ana de Armas.

La pellicola sarà diretta da Len Wiseman di Underworld, mentre la sceneggiatura sarà di Shay Hatten di John Wick: Parabellum. Il regista del franchise di John Wick, Chad Stahelski, produrrà lo spinoff. Le ultime novità riguardano però le riprese, che secondo quanto riferito inizieranno questo autunno.

Intanto, Ana de Armas sbarcherà tra pochi giorni su Netflix nei panni di Marilyn Monroe, precisamente il 28 settembre, con il suo Blonde. Ultimamente invece, l'attrice ha preso parte a The Gray Man dei fratelli Russo e a No Time to Die. Nella sua ultima intervista, oltre ad aver rivelato di star aspettando il debutto di Ballerina, l'attrice ha confessato di volersi limitare per quanto riguarda i film d'azione per dedicarsi anche ad altri generi: "Sto facendo tutti questi film d'azione perchè sono divertenti ma spero di poter iniziare a bilanciare entrambe le cose, perché ne ho fatti troppi insieme".

E a voi incuriosisce questo spinoff? Fatecelo sapere nei commenti. In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con il primo trailer e il poster di John Wick 4.