Ballerina, Keanu Reeves rivela quando è ambientato il film spin-off di John Wick!

Dopo il ritorno della saga principale con John Wick 4 nel 2023, il franchise si arricchirà di una nuova uscita cinematografica con Ballerina, spin-off che avrà per protagonista Ana De Armas e con lo stesso Keanu Reeves che dovrebbe tornare nei panni dello spietato killer per una apparizione. Ma quando è ambientato esattamente questo spin-off?

Sappiamo che John Wick 4 uscirà il prossimo marzo e Ballerina dovrebbe seguirlo sempre nel corso del 2023. Sebbene non sia stata ancora comunicata una data d'uscita ufficiale, Keanu Reeves ha potuto anticipare brevemente in che momento della timeline del franchise sarà ambientato questo atteso spin-off al femminile.

Sebbene alcuni spettatori potessero pensare che il film sarebbe stato ambientato dopo gli eventi di John Wick 4, l'attore ha confermato invece il contrario. "Allora, il film Ballerina di cui Ana de Armas è protagonista, diretto da Len Wiseman, ha già iniziato le riprese e sarà ambientato tra John Wick 3 e John Wick 4".

Anche se al momento non si sa molto della trama principale di Ballerina, se non che segue un'assassina che dà la caccia alle persone che hanno ucciso la sua famiglia, sono state già rivelate molte informazioni sul film. Il personaggio che la de Armas interpreterà si chiama Rooney ed è stato introdotto brevemente in John Wick 3 - Parabellum. In precedenza era stata interpretata da Unity Phelan. Il personaggio è stato introdotto proprio durante una scena in cui Wick parla con la "Direttrice" (Angelica Huston) a un saggio di danza classica, ma il personaggio non ha mai parlato in quanto non aveva battute.

Inoltre, dopo la conferma del ritorno di Anjelica Huston e quello di Keanu Reeves come John Wick, Lionsgate ha infatti annunciato che l'amatissimo Lance Reddick riprenderà il ruolo di Charon in Ballerina.

Ballerina è diretto da Len Wiseman su sceneggiatura di Shay Hatten. I produttori sono Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski. Brady Fujikawa e Chelsea Kujawa stanno supervisionando il progetto per Lionsgate. Il film non ha ancora una data d'uscita, dunque rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.