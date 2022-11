Ballerina, Keanu Reeves è a Praga: tornerà ad interpretare John Wick!

Le riprese di Ballerina, spin-off di John Wick con protagonista Ana De Armas, sono ufficialmente cominciate. Collider ha rivelato in esclusiva il ritorno di Keanu Reeves nei panni ex-sicario. L'attore, infatti, sembra si trovi a Praga, dove si stanno tenendo le riprese, per registrare alcune scene.

Nonostante in molti lo avessero già previsto, l'attore tornerà come John Wick in questo attesissimo spin-off. Dopo la chiusura delle riprese della serie prequel The Continental, sarà bello capire che storia avranno in mente di raccontare con Ballerina. Pare che Keanu Reeves sia stato avvistato tra le strade di Praga. Questo lascia intendere la partecipazione dell'attore alle riprese.

L'annuncio si pone sulla scia del ritorno di Ian McShane in Ballerina. Il film avrà come protagonista Ana De Armas che conferma il suo talento poliedrico lavorando sia in film a forte impatto emotivo (il recente Blonde) che in pellicole d'azione, riuscendo a ritagliarsi sempre il proprio spazio. Insomma, il giusto carisma e la stoffa per diventare una nuova eroina action. Dopo l'ottimo lavoro fatto nei panni di Paloma in No Time to Die e in quelli di Dani in The Grey Man sembra che per la De Armas sia arrivato il momento di essere al centro di un film di questo tipo.

Keanu Reeves tornerà ad interpretare l'ex mercenario anche nell' ultimo capitolo dell'amatissima saga. Dopo l'uscita del trailer, lo stesso regista ha parlato dei combattimenti di John Wick 4 come una novità. Questo lascia ben presagire sia per il film che per i vari spin-off che i produttori stanno mettendo in cantiere. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!