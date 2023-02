Ballerina, Keanu Reeves elogia Ana de Armas:'Lavorare con lei è stato grandioso'

Dopo il grande successo dei primi tre film e in attesa del quarto capitolo della saga originale in uscita a marzo, l'universo di John Wick è pronto ad espandersi ulteriormente con lo spin-off Ballerina. Keanu Reeves, star indiscussa del franchise, ha parlato del film e della sua breve partecipazione al fianco di Ana de Armas.

"È una bella storia. Len Wiseman ha una visione ma sta anche abbracciando affettuosamente il mondo di John Wick. Ian McShane è nel ruolo di Winston" ha dichiarato Reeves a TotalFilm. Anche Gabriel Byrne sarà in Ballerina, che dovrebbe uscire nelle sale nel 2024.



L'attore ha confermato di aver lavorato brevemente al film insieme ad Ana de Armas:"Ho sentito che c'è stato un bel trasferimento di gestione, ed è stato divertente indossare di nuovo il costume, anche se brevemente. C'è una ragione per cui John è in Ballerina; è molto organico. E lavorare con Ana è stato grandioso. Ama davvero l'azione ed è davvero brava".



Al momento non è stato programmato un quinto capitolo di John Wick, come ha confermato lo stesso Reeves. Probabilmente la produzione valuterà la reazione del pubblico a John Wick 4 e prenderà una decisione sul proseguo della narrazione e della saga madre iniziata ormai parecchi anni fa.



