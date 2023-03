Ballerina e John Wick, nuovi dettagli sul cameo di Keanu Reeves nel film con Ana de Armas

La saga di John Wick si espanderà con un nuovo misterioso film spin-off che sarà annunciato nelle prossime settimane, ma prima nel 2024 i fan scopriranno Ballerina, spin-off di John Wick 3 con protagonista Ana de Armas e la partecipazione straordinaria di Keanu Reeves nei panni di John Wick.

A questo proposito, parlando con Collider per una nuova intervista promozionale, la produttrice del franchise Erica Lee ha provato ad anticipare qualche dettaglio sull'atteso cameo di Keanu Reeves in Ballerina, che riunirà l'amatissimo attore ad Ana de Armas a diversi anni da Knock Knock di Eli Roth. La produttrice ne ha approfittato anche per commentare la partecipazione di altri volti noti della saga, come Ian McShane nei panni di Winston, il gestore dell'Hotel Continental di New York, e il compianto Lance Reddick in quelli del concierge Charon.

"Ian ha qualcosa in più da fare in Ballerina rispetto ai film di John Wick, e lo stesso Keanu ha un lungo cameo. Girare le sue scene ha richiesto circa una settimana, mentre Lance è stato sul set solo per un giorno. John Wick e Charon sono state aggiunte dell'ultimo minuto, in un certo senso. Ma sono fondamentali per unire un po' di più i due mondi, per dare continuità al franchise. Il personaggio di Ana de Armas è ovviamente una ballerina della Ruska Roma School, e quindi avere il ritorno di Anjelica [Huston, ndr] agisce in questo senso, fornisce continuità alla storia. Ma al di là di questo, è stato divertente invitare Ian e Lance. Non eravamo sicuri di poter avere anche Keanu, ma ci speravamo. Il fatto che Ballerina sia ambientato tra John Wick 3 e John Wick 4 ce lo ha permesso" ha concluso Erica Lee, in riferimento al commovente finale di John Wick 4.

Ballerina non ha ancora una data d'uscita ma dovrebbe arrivare nel corso del 2024.