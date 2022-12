Ballerina: nuovo ingresso da Oscar nel cast dello spin-off di John Wick con Ana de Armas

Dopo la conferma del ritorno di uno dei personaggi più amati di John Wick nello spin off Ballerina, Lionsgate ha annunciato che la candidata all'Oscar Catalina Sandino Moreno si è unita al cast del prossimo film con protagonista Ana de Armas.

Sebbene non siano stati svelati dettagli né sulla trama del film né sul personaggio che la Moreno andrà ad interpretare, un rapporto di Deadline ha affermato che l'attrice avrà un "ruolo considerevole". La Moreno è conosciuta per il suo ruolo di successo nel 2004 Maria Full of Grace, che le è valso una nomination all'Oscar come migliore attrice al suo debutto. Attualmente recita nella serie televisiva Epix From.

Il progetto di Ballerina è stato annunciato per la prima volta nel 2019, dopo il debutto nelle sale di John Wick: Chapter 3 – Parabellum, che ha presentato ai fan il clan di assassini delle Ballerine addestrati dal sindacato di Ruska Roma il personaggio di Anjelica Huston. Ballerina racconterà la storia di una giovane assassina che vuole vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia. Sarà diretto da Len Wiseman da una sceneggiatura scritta da Shay Hatten (Army of the Dead). Il film sarà supervisionato da James Myers per Lionsgate e prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee, Keanu Reeves e Chad Stahelski.

Lionsgate è attualmente in post-produzione per John Wick: Chapter 4, che ha una data d'uscita fissata al 24 marzo 2023. Lo studio sta lavorando anche alla serie prequel The Continental, che sarà distribuita da Prime Video.