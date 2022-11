Ballerina: Ian McShane nel cast dello spin-off di John Wick con Ana de Armas!

Pochi giorni fa sono ufficialmente partite le riprese di Ballerina, il nuovo film ambientato nell'universo di John Wick con protagonista Ana de Armas.

Gli ultimi aggiornamenti riguardano il cast della pellicola, con l'annuncio del ritorno nel franchise di Ian McShane nel ruolo di Winston, il manager del The Continental Hotel. L'attore ha recentemente vestito i panni di Mr. Wednesday nella serie televisiva tratta dal romanzo di Neil Gaiman "American Gods".

Ballerina seguirà una giovane assassina addestrata nella 'scuola di danza' vista nel terzo capitolo della saga action con Keanu Reeves, nella sua ricerca di vendetta contro coloro che hanno ucciso la sua famiglia.

"Siamo entusiasti che Ian McShane si unisca a noi per un ruolo fondamentale in Ballerina", ha dichiarato il produttore Basil Iwanyk in una nota ufficiale. “È stato parte integrante del franchise sin dall'originale John Wick. Ha preso parte a questo viaggio ed è stato divertente, mentre l'universo di Wick continua ad espandersi". McShane riprenderà anche il ruolo di Winston in "John Wick: Chapter 4", che uscirà nelle sale il 23 marzo 2023.

Ballerina sarà diretto dal regista di Underworld Len Wiseman, mentre la sceneggiatura sarà di Shay Hatten, noto per Army of the Dead di Zack Snyder e lo stesso John Wick: Capitolo 3 – Parabellum.

