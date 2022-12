Ballerina, Gabriel Byrne si unisce al cast dello spinoff di John Wick

Nell'ultimo mese il pubblico è stato bombardato di notizie riguardo ad aggiunte stellari al cast di Ballerina, spin-off di John Wick che vede come protagonista Ana de Armas (Blonde). Dopo la notizia dell'aggiunta di Norman Reedus a Ballerina, arriva anche Gabriel Byrne.

La scelta dell'attore è motivata, secondo il produttore Basil Iwanyk, dalle seguenti motivazioni: "Per decenni, la presenza misteriosa ed enigmatica di Gabriel ha arricchito dozzine di film. Non sai mai cosa sta pensando veramente, e questo calza a pennello per il mondo del cinema".

Byrne è l'ultima aggiunta ad un cast spettacolare che vanta nomi come: Ana de Armas, Keanu Reeves, Norman Reedus. Altri membri del cast sono Ian McShane, Anjelica Huston e Catalina Sandino Moreno. Il film, con Ana nei panni di Rooney, segue la spietata vendetta di un'assassina che scaglia la sua ira contro gli uccisori della sua famiglia. Non è ancora chiaro il ruolo che Gabriel Byrne interpreterà, ma a giudicare dalle dichiarazioni del produttore di Ballerina, ci s'immagina che possa trattarsi di un personaggio molto misterioso ed enigmatico.

Ci si aspetta che Ballerina, ambientato tra John Wick 3 e 4, esca nel 2023. In attesa di comunicazioni ufficiali sulla data di rilascio, fateci sapere nei commenti se siete contenti di questa nuova aggiunta al cast!