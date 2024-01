Ballerina, nuovi dettagli sulla trama del film di John Wick con Ana de Armas

Dopo aver spiegato perché Ballerina sarà un prequel di John Wick 4, la star del franchise Ian McShane ha rivelato nuovi dettagli sull'attesissimo primo spin-off per il grande schermo della saga.

Stando a quanto rivelato dall'interprete di Winston, proprietario del Continental di New York, Ballerina vedrà il personaggio di Ana de Armas collaborare con Winston e Charon, interpretato ancora una volta dal compianto Lance Reddick in un altro ruolo postumo, così come è solito fare John Wick nelle sue avventure, chiedendo riparo ed equipaggiamenti ai suoi fedeli alleati:

"Questa volta stiamo proteggendo Ana de Armas, e sono contento di aver fatto parte di questo film perché ho potuto lavorare ancora una volta con il mio grande amico, il signor Lance Reddick. Dio ti benedica, Lance: in questo film io e lui forniamo i nostri consueti servizi alla dolce signorina de Armas. Ed è stato un mio grande onore lavorare per il regista Len Wiseman: ancora una volta, abbiamo elaborato la sceneggiatura in anticipo, quindi non c'è stata perdita di tempo sul set. Michael Finch e Shay Hatten sono dei grandi sceneggiatori, e Len ha parlato a lungo con Chad Stahelski, quindi penso che ci sia una sorta di continuità con gli altri film di John Wick. Sarà molto molto divertente. È stato adorabile lavorare con Ana, e lo stesso vale per Gabriel Byrne, che interpreta il cattivo principale."

Ballerina uscirà il 7 giugno prossimo. Nel frattempo, ecco tutto quello che sappiamo su John Wick 5.