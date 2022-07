Ballerina, Ana de Armas ha voluto Emerald Fennell per lo spin-off di John Wick

Sapevamo ormai da tempo che Ana de Armas era entrata nel cast di Ballerina, lo spin-off di John Wick, nei panni della sua protagonista, ma è stata l'attrice stessa a rivelar di aver fortemente voluto Emerald Fennell per aiutare con la stesura della sceneggiatura.

Ana de Armas è impegnatissima di questi tempi, e presto si dedicherà anche all'annunciato spin-off al femminile di John Wick, Ballerina, di cui sarà la protagonista. Ma prima che partano le riprese, l'attrice di The Gray Man e Knives Out ha voluto dare un tocco in più a un film ancora in fase di sviluppo.

"Era davvero importante per me assoldare una sceneggiatrice, perché quando sono entrata a far parte del progetto c'erano solo il regista Len Wiseman e un altro tipo. E allora a quel punto ho detto 'Ma non funzionerà mai così'" ha raccontato de Armas ai microfoni di Elle Magazine "Quindi ho incontrato qualcosa come cinque o sei sceneggiatrici, e alla fine abbiamo assunto Emerald Fennell. Ed è qualcosa di cui sono davvero orgogliosa".

La regista, attrice e sceneggiatrice ha anche vinto un Oscar per lo script di Una Donna Promettente, e sta attualmente lavorando al cinecomic DC dedicato a Zatanna (a proposito, non trovate che Ana de Armas sarebbe una Zatanna perfetta?).



Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita per Ballerina, ma vi terremo aggiornati.