Ballerina, Ana de Armas sugli stunt: 'Dopo aver visto Keanu Reeves non mi lamento più'

Fare l'attore o l'attrice in film action è tutt'altro che una passeggiata, dal punto di vista fisico: gli stunt possono rivelarsi piuttosto faticosi e dolorosi, come Ana de Armas ha avuto modo di scoprire a sue spese prima sul set di No Time to Die e poi, in maniera decisamente più impegnativa, su quello di Ballerina.

Nello spin-off di John Wick che ha recentemente accolto Gabriel Byrne nel cast vedremo infatti l'attrice di Knives Out: Cena con Delitto alle prese con un bel po' di scene decisamente concitate: la diretta interessata ha ammesso di aver fatto non poca fatica in tal senso, finché...

"Abbiamo girato a Praga per quattro mesi e dovevamo farne ancora uno. Io ero tutta un dolore. Il mio corpo, la mia schiena, mi faceva male tutto. Ero dolorante, piena di lividi, mi lamentavo. Per Bond erano stati quindici minuti, qui è un film intero, un altro livello. Ma l'altro giorno io e Keanu stavamo provando gli stunt di una scena davvero difficile, e vedo lui arrotolarsi, atterrarmi e fare tutti questi stunt folli. Ed io non posso più lamentarmi, perché lui ce la fa! È davvero il migliore" sono state le parole di Ana de Armas.

Nel caso in cui qualcuno avesse ancora qualche dubbio sulla professionalità di Keanu Reeves, insomma, ecco l'ennesima prova di quale sia il livello della star di Matrix. A proposito: proprio Keanu Reeves ci ha svelato quando sarà ambientato Ballerina.