Ballerina, Ana de Armas sullo spin-off di John Wick: 'Sarà di un altro livello

John Wick 4 si sta rivelando il successo di critica e pubblico che tutti si aspettavano e a prescindere dal fatto che potrebbe essere l’ultimo capitolo dedicato all’assassino interpretato da Keanu Reeves i fan della saga hanno di che gioire grazie alle notizie che riguardano Ballerina e Continental, spin-off della serie.

Il franchise creato da Chad Stahelski ha riportato in auge il cinema d’azione grazie a una realizzazione tecnica estremamente riuscita e grazie a personaggi carismatici e peculiari che raccontiamo ancora una volta nella recensione dedicata a John Wick 4 e tra i quali c’è sicuramente la killer ballerina interpretata da Unity Phelan nel terzo capitolo.

Oggi arrivano nuove dichiarazioni da parte di Ana de Armas riguardo al ruolo che sarà chiamata ad interpretare al posto della ballerina professionista nel film Ballerina le cui vicende saranno ambientate tra quelle del terzo e del quarto film.

L’attrice, candidata all’Oscar per la sua interpretazione in Blonde, si è lasciata andare a un commento entusiasta durante un’intervista rilasciata a ET, cercando di innalzare ulteriormente le aspettative dei fan: “Sarà di un altro livello. È stato un film davvero impegnativo!”.

Ana de Armas, che vedremo anche nel film distribuito da Apple TV+ Ghosted, si è detta emozionata dal tornare a lavorare con il Neo di Matrix con cui ha condiviso il set nel film del 2015 Knock Knock.

A tal proposito la protagonista del film biografico su Marilyn Monroe ha rivelato: “Sapete, amo l’universo di John Wick e mi è piaciuto lavorare di nuovo con Keanu. È un grande personaggio e una grande storia, bellissima sullo schermo. Sono molto emozionata per tutto questo”.



Ballerina sarà diretto dal regista Len Wiseman e vedrà tornare insieme a Keanu Reeves anche altri protagonisti della saga originale.

In attesa di novità su Ballerina vi lasciamo al trailer di Ghosted in cui Ana de Armas sarà affiancata da Chris Evans e diretta da Dexter Fletcher.