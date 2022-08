Ballata dell'Usignolo e del Serpente, Viola Davis nel cast! Chi interpreterà?

Il film prequel di Hunger Games, Ballata dell'Usignolo e del Serpente, continua ad aggiungere star al suo cast. Adesso è la volta del Premio Oscar Viola Davis, ma chi interpreterà?

C'è una new entry nel cast di Ballata dell'Usignolo e del Serpente: il film prequel di Hunger Games si prepara ad accogliere l'attrice de Le regole del delitto perfetto Viola Davis, che per l'occasione ricoprirà il ruolo di Volumnia Gaul, la fredda e calcolatrice organizzatrice dei decimi Hunger Games.

"Il valore dei film di Hunger Games è sempre stato ulteriormente elevato dall'eccezionale casting di cui possono vantarsi, e siamo entusiasti di poter continuare con questa tradizione con Viola Davis nei panni di Volumnia Gaul. La sua potente e formidabile presenza scenica aggiungerà degli strati di complessità e minacciosità a questa storia" ha affermato Nathan Kahane, Presidente di Lionsgate, riguardo al casting della Davis.

"La Dottoressa Gaul è tanto crudele quanto creativa, tanto temibile quanto formidabile" aggiunge il regista di Ballata dell'Usignolo e del Serpente Francis Lawrence "La furbizia politica di Snow si sviluppa in gran parte grazie alla sua esperienza con questa imponente figura".

"Sognavamo di ingaggiare Viola per questo ruolo fin dall'inizio, per via dell'intelligenza, delle emozioni e della complessità che riesce a dare a ogni ruolo che interpreta" aggiunge la produttrice della saga Nina Jacobson "Un'eccentrica e brillante stratega come Gaul, essenziale nel formare un giovane Snow e farlo diventare l'uomo che sarà. E per portarla sullo schermo siamo incredibilmente fortunati ad avere un'attrice dalla presenza così straordinaria, e in grado di spaziare così tanto da un ruolo all'altro".

Ballata dell'Usignolo e del Serpente arriverà a novembre 2023 al cinema.