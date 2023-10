Ballata dell'usignolo e del serpente, il nuovo video ci dà il bentornati a Panem

Si torna a Panem, ma stavolta di Katniss Everdeen non c'è traccia: Capitol City porta con sé ancora i lividi dei "Giorni bui". Coriolanus Snow non ne è ancora presidente bensì il semplice mentore, con grande voglia di riscatto, di Lucy Gray nei decimi Hunger Games: facciamo il punto nella nuova clip de La Ballata dell'usignolo e del serpente.

Potete già ascoltare il primo brano della colonna sonora del prequel di Hunger Games, ma potrebbe servirvi un aiuto per arrivare preparati alla visione de La Ballata dell'Usignolo e del Serpente. L'ultima volta che i fan sono stati a Capitol City, il canto della rivolta di Katniss aveva spogliato la città dei suoi colori e della sua caratteristica eccentricità. Sebbene il tema principale sia lo stesso, il prequel di Hunger Games ci porterà indietro nel tempo, e nello specifico 64 anni degli eventi con protagonista il personaggio di Jennifer Lawrence e le cose a Panem sono decisamente diverse, a partire dal trattamento degradante dei tributi che prenderanno parte agli Hunger Games.

Nella nuova featurette ci racconta com'è la Panem del passato e soprattutto cosa non sarà Lucy Gray: il tributo del 12esimo distretto non ha molto in comune con Katniss, e non sarà un'eroina sul grande schermo, ma qualcosa di diverso. Manca pochissimo per conoscere chi è stato il presidente Snow prima del potere: il nuovo trailer di La Ballata dell'usignolo e del serpente ha svelato la nuova data di uscita italiana e la buona notizia è che il prequel della trilogia di Hunger Games arriverà nelle sale il 15 novembre.